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Боевики разогнали дискотеку в Седово, - ВИДЕО
В “курортном” Седово т.н. “полиция ДНР” разогнала посетителей дискотеки.
Информация об этом появилась в соцсетях.
Свидетели инцидента опубликовали видео, на котором силовики т.н. “ДНР” разгоняют дискотеку в подконтрольном им Седово, а одного из молодых людей вовсе скрутили и вывезли в неизвестном направлении.
Вооруженные полицаи сепаратистов с надписями СОБР на футболках запрещали производить съемку, но люди продолжали фиксировать их действия на камеру.
«Суть в том, что молодые люди включили музыку в авто в районе 22 часов 13 минут. Приехала полиция по факту, что якобы нарушается закон, который предусматривает покой граждан, ни на какие законы не ссылаясь. Естественно, народ начал возникать т.к покой граждан предусматривается с 23:00 и поблизости жилых домов нет», – говорится в описании к видео.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Седово, дискотека, ДНР, боевики
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