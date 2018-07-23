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Архив - Донецкая область

На Донетчине ливни с градом парализовали работу КПВВ. Пропуска ждали сотни людей

23.07.2018 19:50
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На Донетчине ливни с градом парализовали работу КПВВ. Пропуска ждали сотни людей

На Донетчине непогода нарушила размеренную работу КПВВ, оставляя пункты пропуска без электричества и провоцируя огромные очереди, передает MRPL.CITY со ссылкой на благотворительный фонд «Право на защиту».

По словам очевидцев, сегодня на неподконтрольном украинскому правительству КПВВ «Горловка» с 6:00 до 10:00 отсутствовало электроснабжение, что привело к появлению очень больших очередей.

Однако перебои в работе также наблюдались на подконтрольном Украине КПВВ «Майорское», где из-за сложных погодных условий - сильного ливня и града - пропуск людей был приостановлен. Здесь тоже около 15-20 минут отсутствовало электроснабжение. По этим причинам в 12:00 здесь скопилась очередь из более чем 200 человек. Однако в 14 часов пропуск осуществлялся уже в обычном режиме.

«Люди пользуются обустроенными навесами от дождя, поэтому не мокнут, впрочем, БФ «Право на защиту» обеспокоен тем, что плохие погодные условия задерживают процесс прохождения через КПВВ», - отметили в сообщении.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, дождь, град, пропуск, КПВВ
 
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