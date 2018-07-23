Обстрелы на Донбассе продолжаются, есть потери со стороны ВСУ

С 16 по 22 июля в результате боев погиб 1 украинский военный и семеро получили ранения.



16 июля в результате обстрела ранение получила жительница подконтрольного «ДНР» Докучаевска.



Стороны конфликта на Донбассе должны нести общую ответственность за разрушения объектов инфраструктуры на востоке Украины, заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан. Он также отметил, что нельзя игнорировать экологические угрозы, возникающие вследствие конфликта. Источник: http://donbasleaks.org