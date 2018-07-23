По какому сценарию будет проходить деоккупация Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разъяснил особенности своего плана по деоккупации неподконтрольных территорий Донбасса.

В «красные» линии — условия, не терпящие компромиссов — он отнес неизменность государственного устройства Украины; контроль над всем участком границы с РФ за ГПСУ, а не миротворцами ООН; применение амнистии к тем, кто не совершил тяжких преступлений. Положения, в осуществлении которых Аваков допускает компромиссы:

«особый статус» Донбасса;

статус русского языка как регионального;

введение статуса «житель территории, временно неподконтрольной Украине»;

выплата задолженностей по пенсиям, реструктуризация по коммунальной задолженности и налогам.

Замминистра МВД Украины Вадим Троян заявил, что все подразделения МВД уже готовятся к восстановлению суверенитета на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.



Подготовка к проведению местных выборов на ныне неподконтрольных территориях начнется после выхода российских войск из региона, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что власть будет вести диалог с теми, кого выберут жители Донбасса.



За минувший политический сезон депутаты Верховной Рады не утвердили три законопроекта, касающиеся переселенцев и жителей неподконтрольных территорий — № 6692 о пенсионном обеспечении, № 6240 об избирательном праве и № 2167 о компенсации стоимости поврежденного имущества.

Источник: http://donbasleaks.org