В гаражном кооперативе Мариуполя нашли автомобиль с тротиловыми шашками

23.07.2018 16:48

В субботу, 21 июля, в одном из гаражных кооперативов Приморского района Мариуполя был обнаружен автомобиль "Шкода Октавия" с георгиевской лентой и 5 тротиловыми шашками.

Об этом 0629 стало известно из собственных источников.

Автомобиль был весь в пыли. Заметно было, что им давно никто не пользовался.

По информации Службы безопасности Украины, в территориальное подразделение полиции поступила информация от СБУ, которая задействована в ООС, о том, что в гаражном кооперативе хранится взрывчатка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что в одном из гаражей был припаркован автомобиль «Шкода», номерные знаки которого не соответствовали регистрации. Более того, в багажном отделении авто полицейские нашли 5 тротиловых шашек общим весом 1 килограмм.

Что же касается гаражного помещения, его владельцем является местная жительница, которая в 2014 году сдала его знакомому. Автомобиль не открывала, а потому о запрещенном содержании машины даже не догадывалась.

Сейчас правоохранители работают над установлением местонахождения арендатора гаража, личность которого уже установлена.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и воспитать веществами» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что аналогичную находку обнаружили в этом же районе Мариуполя в середине июля. Тогда в салоне авто были найдены георгиевские ленты, а также окровавленный камуфляж.

По информации 0629, обе "находки" обнаружены в одном гаражном кооперативе.

Источник : https://www.0629.com.ua