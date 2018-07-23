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Архив - Донецкая область

В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом

23.07.2018 15:14
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В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом

В Мариуполе зафиксирован случай ботулизма – с подозрением на заболевание в городскую больницу доставлен съевший несвежую рыбу мужчина, передает MRPL.CITY.

Как уточнили в Мариупольском городском филиале ГУ «Донецкий областной лабораторный центр СЭС Украины», случай был зарегистрирован в воскресенье.

Семья купила двух лещей в одной из торговых точек города. С одной рыбой жена и дочь уехали на побережье. Женщина почувствовала неприятный запах и решила не есть с ребенком рыбу. Когда она позвонила мужу, чтобы предупредить, было уже поздно.

В итоге мужчина был госпитализирован в реанимацию, медики оперативно ввели пациенту сыворотку, что спасло ему жизнь.

В настоящее время мариуполец находится в инфекционном отделении ГБ № 4.

Как сообщает департамент здравоохранения Донецкой области, за три недели июля зафиксированы три случая ботулизма – в Дружковке, Бахмуте и Мариуполе.

Напомним, что ботулизм является тяжелым токсико-инфекционным заболеванием и пищевым отравлением, характеризующимся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Основные симптомы: понос, рвота, незначительное повышение температуры, боль в животе, двоение в глазах, помутнение и опущение век, невнятность речи, затруднение глотания или сухость во рту, а также мышечная слабость. Может привести к летальному исходу.

 




Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, ботулизм
 
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