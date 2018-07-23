В Мариуполе на “Восточном” в поле подорвался трактор

23.07.2018 13:38

В МКР “Восточный” во время сельскохозяйственных работ в поле трактор подорвался на неизвестном предмете.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, инцидент произошел 22 июля в 12:00.

В результате происшествия была повреждена дисковая борона трактора. 44-летний тракторист в медицинской помощи не нуждался.

От Главного управления силы и средства не привлекались.

Источник: https://www.0629.com.ua