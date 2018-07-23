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Захарченко прогнозирует в Украине «религиозную войну»

23.07.2018 17:04
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Захарченко прогнозирует в Украине «религиозную войну»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что создание на Украине автокефальной православной церкви приведет к «религиозной войне в стране».

Захарченко отметил: «Сейчас киевская власть пытается создать новую поместную церковь и для этого просит разрешение Вселенского патриарха. Я крайне против этой ситуации, ведь создание новой поместной православной церкви приведет к разжиганию религиозной войны».

Также, главарь боевиков отметил: «Я хочу попросить Константинопольского патриарха Варфоломея не допустить кровопролития и разжигания религиозных войн, не разрешать Украине и американским дипломатам вмешиваться в религиозные дела».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, война, религия, Захарченко
 
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