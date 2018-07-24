Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"

24.07.2018 16:35

Россия "кидает" на произвол судьбы луганских и донецких беженцев, как только они оказываются на территории РФ. Жителям Донбасса российские власти не дают никаких денег, не предоставляют жилье и не обеспечивают работой. Видео с претензиями к РФ от донбасских беженцев в соцсети показало издание inforesist, передает "Диалог.UA".

Так, беженцы заявляют, что все разговоры о "братской помощи" – это вранье, людям никто не помогает. Более того, их судьба вообще тут непонятна, и в скором времени их могут запросто выгнать на улицу. Беженцы также пожаловались, что на родине они все были металлургами и промышленниками. А их из пункта беженцев в аннексированном Симферополе почему-то привезли в сельскохозяйственный регион России. "Тут больше половины украинцев, а работы даже для местных нет. В Таганроге мы были, потом нас вывезли. Ехали до Самары, а высадили в Сызрани. Жили в военкомате. Потом привезли в Тюмень… Ни соков, ни печенья, ни овощей дети не видят, ничего не дают. Одной молочкой кормят, а дети у нас молочку не едят", - жалуются беженцы с Донбасса.

В обсуждениях идут бурные дебаты. Люди колко отвечают: надо брать ноги в руки и идти на работу, а не сидеть на месте, ожидая, что страна, начавшая войну в Украине, будет тебе обеспечивать сытое и безбедное существование. "Хотели руського мира, наслаждайтесь, предатели", "Так вам и надо", "Таких, как вы, никто не уважал и уважать не будет", "Прозрение…", "Вас там еще и кормят? Зря…" "К таким, как вы, нет ни капли сочувствия! Вы предали свою страну и продались агрессору", - пишут в комментариях в Сети.