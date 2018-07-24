- Проведение российского референдума по Донбассу: в Москве сделали неожиданное заявление20:09
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО18:59
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города17:58
- Авто ОБСЕ попало в ДТП в Донецке17:33
- Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"16:35
- Жители "серой зоны" смогут воспользоваться услугами Ощадбанка16:20
- Названа причина заражения дизентерией в лагере «Ястребок» на Донетчине15:56
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса15:39
- В Макеевке на грузовиках боевики перемещают зенитные установки15:23
- В ОРДО должников за коммуналку сделают невыездными15:15
Боевики «ДНР» заставляют заключенных вступать в «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты принуждают заключенных, отбывающих наказание за уголовные преступления, вступать в ряды «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области принуждают заключенных, отбывающих наказание за уголовные преступления, вступать в ряды «ВС ДНР». тех же, кто отказался, «уговаривают изменить свое решение». Такие «уговоры», в случае упрямства могут закончится смертью «уговариваемого».
Вот что написал в соцсетях один из жителей временно оккупированных территорий Донецкой области:
«Вчера узнал от сестры приятеля (из очень далёкого прошлого), что брата нет в живых уже два года. Отбывая второй двенадцатилетний срок под Донецком категорически отказался вступать в «армию новоросов», после чего скоропостижно скончался во время «уговоров изменить своё решение»».
Теги: Россия, Донбасс, убийство, уголовник, заключенные, ДНР, боевики, соцсети, оккупанты
- Между боевиками и российскими военными на Донбассе вспыхивают стычки
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе
- Продвижение ВСУ в окрестностях Горловки: российские военные пошли на срочные меры для спасения "ДНР". ВИДЕО
- «Васька умер»: в РФ в День победы скончался наемник, воевавший в ОРДЛО
- "Страх и отчаяние в глазах", - Горловчане говорят об упаднических настроениях среди оккупантов
- Десант ВСУ нанес мощный удар по позициям "ДНР": шквальным огнем, разбит блиндаж. ВИДЕО
- Проведение российского референдума по Донбассу: в Москве сделали неожиданное заявление20:09
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО18:59
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города17:58
- Авто ОБСЕ попало в ДТП в Донецке17:33
- Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"16:35
- Жители "серой зоны" смогут воспользоваться услугами Ощадбанка16:20
- Названа причина заражения дизентерией в лагере «Ястребок» на Донетчине15:56
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса15:39
- В Макеевке на грузовиках боевики перемещают зенитные установки15:23
- В ОРДО должников за коммуналку сделают невыездными15:15
- Проведение российского референдума по Донбассу: в Москве сделали неожиданное заявление20:09
- В Украине люди почти неделю не могут получить пенсии19:42
- Как нас может победить Россия19:17
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО18:59
- Доллар экономят, украинцам готовят сюрприз: новый прогноз18:26
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города17:58
- Авто ОБСЕ попало в ДТП в Донецке17:33
- Россиян начинают готовить к большой войне: первые законы коснулись автомобилистов17:08
- В Одессе украинский певец выпал из окна четвертого этажа16:51
- Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"16:35
- Как нас может победить Россия19:17
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком22:38
- Почему спать рядом со смартфоном вредно для здоровья20:50
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным