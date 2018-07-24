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Боевики РФ сдают Донбасс и готовятся к отступлению с еще одного поселка – важные подробности. ВИДЕО
24.07.2018 07:21
Поредевшая из-за потерь "армия" боевиков "ДНР" готовится выйти из поселка на Донетчине. Но при этом орки активно оборудуют новые позиции и по-прежнему атакуют силы ООС.
Речь идет о поселке Петровское Волновахского района. В сюжете "5 канала" сказано, что боевики "ДНР" собираются отступать, передают "Диалог.UA".
При этом в Сети постоянно подтверждаются данные о том, что армия Путина в ОРДЛО теряет много живой силы. По словам украинских военных, наемники РФ усиленно оборудуют позиции 2-го эшелона, на высоте, уже за Петровским. Боевикам прислали усиление, на позициях находятся дополнительные силы "личного состава".
Украинские защитники заверили: они тщательно наблюдают за террористами, чтобы быть готовыми к любому развитию событий с их стороны.
Теги: Донбасс, Путин, армия, боевики, ВСУ, ОРДЛО, РФ, ООС
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