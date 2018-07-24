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Более 20 провокаций боевиков отгремело на Донбассе за сутки: жизни двоих воинов ВС Украины под угрозой
24.07.2018 08:54
Сразу двое военнослужащих Вооруженных сил Украины стали жертвами провокаций бандформирований "ЛДНР" на временно оккупированном Донбассе.
За прошедшие сутки, 23 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил не раскалилась до нового предела, передает "Диалог.UA".
В частности удалось зафиксировать, что российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
Более того, трижды гибридная армия Российской Федерации била по защитникам Украины из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.
Также пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что в результате боевых действий сепаратистов "ЛДНР" двое украинских военнослужащих получили ранения.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, РФ, провокации, ООС
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