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Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией
Сбежавший из рядов террористической организации "ДНР" российский боевик и писатель Захар Прилепин заявил, что проект "Л/ДНР" сам по себе не представляет для России никакого интереса, так как главной целью Москвы является оккупация всей территории Украины.
Об этом он пишет в своей статье для издания "Сноб", передает "Диалог.UA".
Как утверждает террорист, несмотря на все договоренности, Россия на самом деле не собиралась в прошлом и не намерена в будущем отдавать Украине захваченные российско-террористическими войсками районы Донецкой и Луганской областей.
Оптимальным вариантом для Москвы, считает Прилепин, является некая "автономизация Донбасса": согласно сценарию Кремля, ОРДЛО возвращаются в состав Украины, однако Россия продолжает политический контроль данных районов, при помощи которых и в дальнейшем шантажирует Киев.
Прилепин подчеркнул, что вопрос "ДНР" и "ЛНР" может быть интересен Москве только в контексте оккупации всей территории Украины, и пока Киев будет осуществлять попытки вернуть оккупированный Донбасс, Москва будет воплощать в жизнь планы по захвату украинских территорий.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, боевик, оккупация, ДНР, ЛНР, Захар Прилепин
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