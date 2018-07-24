ДРГ боевиков «ЛДНР» подорвалась на собственных минах

24.07.2018 15:06

На Донбассе диверсионно-разведывательная группа боевиков подорвалась на минах, ранее расставленных их же сослуживцами.

По данным украинской разведки, боевики продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

Так, в ГУР МОУ отмечают: «Хаотическое минирования местности и отсутствие взаимодействия между подразделениями оккупантов приводят к потерям их личного состава. В частности, 23 июля при попытке выхода за линию соприкосновения на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа противника и т.н. „военнослужащие“ инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход».

Источник ДонПресс