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ДРГ боевиков «ЛДНР» подорвалась на собственных минах
На Донбассе диверсионно-разведывательная группа боевиков подорвалась на минах, ранее расставленных их же сослуживцами.
По данным украинской разведки, боевики продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.
Так, в ГУР МОУ отмечают: «Хаотическое минирования местности и отсутствие взаимодействия между подразделениями оккупантов приводят к потерям их личного состава. В частности, 23 июля при попытке выхода за линию соприкосновения на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа противника и т.н. „военнослужащие“ инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход».
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, мина, ДНР, ЛНР, подрыв
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