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Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
Соцсети "взорвало" фото главаря "ДНР" Александра Захарченко вместе со своим ближайшим окружением в Донецке.
На фотографии Захарченко в одном из ресторанов Донецка с сигаретой в руках находится в компании людей, среди которых можно идентифицировать министра обороны "ДНР" Владимира Кононова и ближайшего соратника, известного по кличке "Ташкент".
Комичный снимок "деловой и политической" элиты "ДНР", а также их внешний вид, вызвал насмешки пользователей. В центре компании находится сам глава "ДНР" с сигаретой в руке в компании незнакомки в красной юбке.
Не обошли стороной соцсети и фигуру так называемого "министра обороны" "республики" Кононова (позывной — "Царь"), антропометрические габариты которого в очередной раз стали объектом шуток.
Источник: dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, фото, ДНР, Захарченко, соцсети
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