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Карта ООС расположения сил и средств ВСУ и "ЛНР/ДНР" на Донбассе от 24.07.2018
Предлагаем вашему вниманию обновленную карту боевых действий на Донбассе по состоянию на 24 июля 2018 года.
В начале апреля 2014 года начались боевые действия между российскими террористами и подразделениями украинской армии. Позже украинская сторона объявила конфликт Антитеррористической операцией (АТО, а с 30 апреля 2018 года официально - Операция Объединенных сил), к украинской армии примкнули добровольческие батальоны.
10 сентября Андерс Фог Расмуссен, являющийся на тот момент генеральным секретарем НАТО, заявил, что среди боевиков с востока Украины были замечены российские военнослужащие и регулярная армия РФ.
Также представители Верховной Рады Украины неоднократно заявляли о поставках тяжелой техники и вооружения для боевиков Донбасса из России.
В свою очередь, 28 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на стороне боевиков с Востока Украины воюют лишь добровольцы из РФ.
На сегодняшний день правительство боевиков "ДНР" и российских военных, участвующих в войне против Украины, базируется на территории города Донецка (боевиков "ЛНР" - Луганска, ред.), а официальная администрация Донецкой области базируется на территории города Мариуполя, Краматорска и Славянска.
Источник: dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, карта, НАТО, МИД, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, Лавров, РФ, ООС
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