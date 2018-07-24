- Вблизи Мариуполя не пропускали ОБСЕ и глушили их БПЛА11:20
- Ситуация на блокпостах: лучше ехать через «Новотроицкое»10:13
- В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке08:15
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение07:10
- 10 пострадавших, из них 4 дети: боевики раскрыли детали утреннего ДТП в Донецке22:38
- В Мариуполе мужчина протаранил ворота СБУ22:02
- Захарченко за долги по коммуналке хочет запретить дончанам выезд из "ДНР"21:36
- В Донецке памятник Пушкину превратили в мумию21:11
- Проведение российского референдума по Донбассу: в Москве сделали неожиданное заявление20:09
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО18:59
Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров
Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие», при котором шахтеры могут работать. Теперь в список врачей при профосмотре включили стоматолога. Без его подписи шахтер не сможет работать.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные власти «ДНР» внесли в список врачей, которых должны проходить при профосмотре шахтеры, стоматолога. Оказывается, если у шахтера проблемы с зубами, особенно с передними, его могут не допустить до работы. Шахтеры, которые работали раньше, в том числе и до начала оккупации, подобных требований не помнят. Впрочем, получить запись от стоматолога можно за весьма круглую сумму от 1000 до 5000 рублей.
Вот что рассказывают шахтеры с шахты «Комсомолец Донбасса»:
«Сказали стоматолога не пройдешь, если шухлятка спереди высыпалась, потому что загубник с самоспасателя будет выпадать))»,
«Капец, и как быть?»,
«Да как, 1000-1500 ОТДАЙ»,
«Слышал 5000»,
«Что придумываете? Какой стоматолог? Что за чушь?»,
«Стоматолога дерматолога добавили».
Теги: Донбасс, зубы, работа, стоматолог, оккупация, ДНР, шахтеры
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Сколько человек трудоустроили в "ДНР"
- Житель Донецка: "Все хотят, чтобы страшный сон под названием "ДНР" быстрее закончился и все было, как прежде"
- В Донецке расстреливают прямо у продуктовых киосков
- В Горловке на постамент взгромоздили БМП
- Давка, переименование и надежда: в Донецке сегодня открыли часть "Донецк-Сити" (ВИДЕО)
- Вблизи Мариуполя не пропускали ОБСЕ и глушили их БПЛА11:20
- Ситуация на блокпостах: лучше ехать через «Новотроицкое»10:13
- В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке08:15
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение07:10
- 10 пострадавших, из них 4 дети: боевики раскрыли детали утреннего ДТП в Донецке22:38
- В Мариуполе мужчина протаранил ворота СБУ22:02
- Захарченко за долги по коммуналке хочет запретить дончанам выезд из "ДНР"21:36
- В Донецке памятник Пушкину превратили в мумию21:11
- Проведение российского референдума по Донбассу: в Москве сделали неожиданное заявление20:09
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО18:59
- В США готовят новые санкции против РФ12:02
- В Украине вводят абонплату на все: в Кабмине назвали новые цены на тепло и воду11:40
- Вблизи Мариуполя не пропускали ОБСЕ и глушили их БПЛА11:20
- Минобороны будет сокращать воинские должности11:04
- В оккупированной Макеевке боевики ходят по домам и проверяют телефоны10:48
- Циклон из Украины не уйдет, но жара усилится10:30
- Ситуация на блокпостах: лучше ехать через «Новотроицкое»10:13
- Вот все главные недостатки каждого знака Зодиака. Вы обязаны их знать!09:55
- Банковская тайна больше не тайна: НБУ изменил правила09:40
- США хотят выделить Украине на усиление безопасности 250 миллионов долларов США09:20
- Вот все главные недостатки каждого знака Зодиака. Вы обязаны их знать!09:55
- Врачи рассказали, при каких болезнях полезен алкоголь09:05
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Будут сидеть в кустах и разводить людей: появился печальный прогноз "новой" инициативы властей в Украине20:45
- Как нас может победить Россия19:17
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком22:38
- Почему спать рядом со смартфоном вредно для здоровья20:50
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
- «О продвижении ВСУ говорить рано»: украинский военный рассказал, что на самом деле происходит в зоне АТО
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв
- Еще одним врагом меньше: террористы страдают в Сети по погибшему боевику Спорту - подробности