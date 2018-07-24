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Семье сказали - погиб в Дагестане: в Сети опознали спецназовца ГРУ РФ Щеглова, ликвидированного на Донбассе. ВИДЕО
В Сети опознали еще одного российского военного, погибшего на Донбассе. Его родным заявили, что был ликвидирован в КТО в Дагестане. "Ихтамнета" опознал в Twitter пользователь Necro Mancer, отслеживающий сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Активист обнаружил в "слитом" тайном списке потерь ВС РФ на Донбассе некоего лейтенанта ГРУ Владимира Щеглова. Сообщалось, что погиб он 25 августа 2014 года в результате тяжелейших травм - ему фактически оторвало левые руку и ногу. ""Гражданская война" в Украине - это когда лейтенант ЦСН "Кубинка" Владимир Щеглов умирает в ростовском госпитале от ран, полученных во время выполнения спецзадания в условиях, сопряженных с риском для жизни. Его сослуживцам повезло больше", - отметил Necro Mancer, уточнив, что командование ВС РФ солгало родным "ихтамнета" о месте и причине его гибели.
Так, родителям заявили, что Щеглов якобы погиб при контртеррористической операции в российском Дагестане, пытаясь вытащить раненого сослуживца. Семья считает его героем. Щеглова, помогавшего Кремлю вторгаться на Донбасс, посмертно наградили орденом мужества.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, гибель, Дагестан, ГРУ, соцсети, РФ
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