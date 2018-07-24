- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО17:55
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе16:15
- «Рестайлинг по- днэровски»: в сеть выложили новое фото Донецкого аэропорта15:49
- Как молодежь по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе продолжает поддерживать связи. ВИДЕО15:31
- В Горловке начались разборки в стиле 90-х с бейсбольными битами15:09
- В Донецке раздаются мощные взрывы14:52
- Оккупанты на Донбассе продают захваченное украинское имущество14:14
- Шок! На мариупольском мясокомбинате мужчину затянуло в мясорубку13:48
- В ОРДЛО прибыл очередной «гумконвой» из России13:29
- От металла точно освобожден: Соцсети обсуждают нынешний вид Донецкого аэропорта12:52
Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО
В январе 2015 года казаки из группировки атамана Сафоненко целились в базу "оплотовцев" главаря "ДНР" Александра Захарченко, но попали из миномета в автобус с людьми.
Об этом написал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook, прокомментировав признание террориста Дениса Лотова, сбежавшего в РФ.
"Чем больше времени проходит с начала войны, тем больше правды мы узнаем про события 2014-15 гг. Какие только ужасы не рассказывали четыре года назад про зверства украинской военщины. Но с годами налет лжи стирается, и на поверхность выплывают реальные факты. Постепенно выясняется, что все самые страшные преступления, которые приписывали ВСУ, на самом деле творили сами "освободители", – написал Казанский.
По его словам,так было с "блуждающими минометами" в Луганске, которые сначала приписывали украинским военным, пока Валерий Болотов перед смертью не признался, что обстреливали город люди экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Позже эту информацию подтвердили арестованные террористы из его батальона "Заря".
Он напомнил историю, которая произошла 22 января 2015, когда минометная мина попала в троллейбус на улице Куприна, в результате чего погибло 8 человек.
"Преступление тут же списали на украинскую ДРГ. Конечно, с самого начала было понятно, что это вранье. Но теперь это подтверждает и бывший член группировки "ДНР" - боевик Денис Лотов, который воевал против Украины в 2014 году. Лотов разочаровался в "ДНР", больше не воюет и живет теперь в России", – отметил журналист.
По его словам, Лотов периодически записывает блоги с критикой главаря "ДНР" Александра Захарченко. В одном из них он признался, кто на самом деле обстрелял троллейбус.
"Это были казаки из группировки атамана Сафоненко, которые враждовали с "Оплотом" Захарченко. "Сафоновские" целились в базу "оплотовцев", но промахнулись. Результат - восемь трупов мирных дончан. Тогда, вскоре после обстрела "ДНРовцы" объявили, что задержали диверсантов. Но в итоге их так и не показали. И не удивительно. Ведь это были свои", – добавил Казанский.
Журналист также рассказал, что группировку Сафоненко вытеснили люди Захарченко весной 2015 года. И с того момента террорист находится в РФ.
"У него все хорошо - он ходит на встречи с российскими писателями и политиками, выступает на ТВ. Хотя и Сафоненко, и Лотов, который заявляет о его причастности к обстрелу, постоянно живут в России, российские правоохранители не имеют к ним вопросов. Ничто не мешает вызвать их на допрос, расследовать гибель восьмерых дончан, но россиянам это не нужно. Ведь они жалеют жителей Донбасса только на словах. На самом деле Кремлю плевать на трупы и гибель людей с украинскими паспортами. И наказывать своих боевиков за массовые убийства мирных жителей россияне не собираются", – подчеркнул журналист.
Он добавил, что в таком случае террористам придется признать, что людей убивали "свои", "защитники Донбасса", а не "каратели" из Львова.
"Кто бы мог подумать, настоящими убийцами мирного населения оказались не украинские военные и даже не "правосеки", а "борцы за русский язык"! Какая неожиданность. Представляете, сколько еще подобных открытый ждет нас в будущем? Можете не сомневаться - сюрпризы еще будут. Записал по этому поводу новый видеоблог", – резюмировал Казанский.
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, ДНР
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО17:55
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе16:15
- «Рестайлинг по- днэровски»: в сеть выложили новое фото Донецкого аэропорта15:49
- Как молодежь по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе продолжает поддерживать связи. ВИДЕО15:31
- В Горловке начались разборки в стиле 90-х с бейсбольными битами15:09
- В Донецке раздаются мощные взрывы14:52
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» временно прекратит пропуск граждан14:33
- Оккупанты на Донбассе продают захваченное украинское имущество14:14
- Шок! На мариупольском мясокомбинате мужчину затянуло в мясорубку13:48
- В ОРДЛО прибыл очередной «гумконвой» из России13:29
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО17:55
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Пенсии выплатят всем до конца этой недели17:14
- Журналист рассказал, как действия Гриценко ослабили боеготовность Украины перед военной агрессией России16:51
- Гройсман прокомментировал ситуацию с задержками пенсий16:30
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе16:15
- «Рестайлинг по- днэровски»: в сеть выложили новое фото Донецкого аэропорта15:49
- Как молодежь по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе продолжает поддерживать связи. ВИДЕО15:31
- В Горловке начались разборки в стиле 90-х с бейсбольными битами15:09
- В Донецке раздаются мощные взрывы14:52
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника18:48
- Врачи подсказали, как нормализовать давление без таблеток16:35
- Врачи рассказали, что нельзя делать на полный желудок12:37
- Вот все главные недостатки каждого знака Зодиака. Вы обязаны их знать!09:55
- Врачи рассказали, при каких болезнях полезен алкоголь09:05
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Будут сидеть в кустах и разводить людей: появился печальный прогноз "новой" инициативы властей в Украине20:45
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города
- «О продвижении ВСУ говорить рано»: украинский военный рассказал, что на самом деле происходит в зоне АТО
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" Интернет: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком
- Боевики РФ сдают Донбасс и готовятся к отступлению с еще одного поселка – важные подробности. ВИДЕО
- Еще одним врагом меньше: террористы страдают в Сети по погибшему боевику Спорту - подробности
- Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение