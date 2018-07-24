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В ООС прибыло спецподразделение снайперов
24.07.2018 09:58
Для борьбы с ДРГ противника, ликвидации приоритетных целей на линии соприкосновения, а также выполнения специальных задач в тылу противника руководством ООС была сформирована специальная снайперская группа из снайперов третьего отдельного полка специального назначения, 17 бригады ВСУ, а также Центра специальных операций «А» СБУ.
Подразделение подчиняется непосредственно заместителю командующего ООС. Место дислокации строго засекречено.
На вооружении спецподразделение снайперов имеет винтовки Remington и Barrett, навигационные планшеты, снайперские дальномеры типа Vetronix, портативные метеостанции Kestral 4500 NV.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ликвидация, СБУ, снайпер, ДРГ, ООС
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