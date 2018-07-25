Франция дала шанс Мариуполю на получение 45 млн евро на водные проекты

25.07.2018 14:39

Мариуполь может стать обладателем большого кредита от Франции на реализацию водных проектов. Вопрос выделения льготного финансирования решится в октябре, передает MRPL.CITY.

Об этом в конце ХХXIII сессии городского совета заявил городской голова Вадим Бойченко.

«Мы оббили все пороги на решение проблемы водообеспечения и водоотведения. Правительство Франции должно было принять или не принять заявление Мариуполя по этому вопросу. И 11 июля нас перевели на следующий этап – подготовку технико-обоснования. То есть акцептовали заявку Мариуполя на инвестиции в вопрос водообеспечения и водоотведения в объеме 45 млн евро. Всех неравнодушных и желающих мы приглашаем к участию и формированию, чтобы это было максимально открыто», - сообщил мэр.

Он добавил, что теперь городская власть будет формировать проектное решение к следующей дате и июльское принятие заявки Мариуполя во Франции является промежуточным результатом.

«Это будет уже октябрь, когда будет заседать инвестиционный комитет и решать, принимать этот проект, финансировать его или нет. Это достаточно быстрые деньги и практически рассрочка. Таких денег быстро не получает ни один город, и скажу больше, вся Украина», - подчеркнул Вадим Бойченко.