Пушилин: «Народ Донбасса сам решит, когда и как проводить выборы»

25.07.2018 20:10

«Постпред ДНР» на переговорах Контактной группы Денис Пушилин заявил, что оккупанты ОРДО примут «самостоятельные решения о выборах Народного Совета и Главы ДНР».

Так, Пушилин отметил: «В последнее время на республики и минскую Контактную группу оказывается разностороннее давление в связи с предстоящими выборами парламентов и глав ДНР и ЛНР. Официально заявляю, что мы на провокации и давление не будем обращать никакого внимания. Порядок подготовки, сроки и особенности проведения выборов мы определим сами».

По его словам, в «ДНР» источник власти «народ». Пушилин добавил: «Эти и другие принципы закреплены в Конституции ДНР, а значит должны быть реализованы. Народ Донбасса сам решит, когда и как проводить выборы, а также тех, кто достоин представлять его интересы на высших государственных постах».

Источник: https://donpress.com