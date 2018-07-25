Ситуация на блокпостах: лучше ехать через «Новотроицкое»

25.07.2018 10:13

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/55;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 0/30;

КПВВ «Гнутово» — 35/20.

За минувшие сутки отмечается значительное увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, из КПВВ последовало 47600 человек и 6,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10080 человек и 1150 транспортных средств;

«Марьинка» — 11550 человек и 2110 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 10400 человек и 1860 транспортных средств;

«Гнутово» — 4790 человек и 1020 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10790 человек.

Источник: https://donpress.com