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Боевики «ДНР» стягивают Донецк танки и БТРы
Боевики «ДНР» и российские оккупанты снова стягивают во временно оккупированный Донецк тяжелую технику – танки и БТРы.
Вот сто узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе:
«21 июля в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил танк (Т-64) в Ленинском районе Донецка и 25 танков (двадцать Т-64 или Т-72 и пять T-80) на территории объекта военного типа в Буденновском районе Донецка, размещенных там с нарушением линий отвода.
21 июля в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 БМП-1 и 1 бронетранспортер (MТ-ЛБ) в Ленинском районе Донецка, 15 боевых бронированных машин (типа БМП), 11 бронетранспортеров (четыре MТ-ЛБ, шесть типа БТР и один БТР-70) в Буденновском районе Донецка (см. выше), 3 БМП-1, 9 бронетранспортеров (пять MТ-ЛБ и четыре БТР-80) и 3 бронированные разведывательно-дозорные машины (две БРДМ-2 и один ПРП-3) к югу от н. п. Макеевка (12 км к северо-востоку от Донецка)».
Кроме того, «22 июля мини-БПЛА СММ зафиксировал 5 БМП-1 и 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) недалеко от н. п. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска) и 3 БМП-1 вблизи н. п. Желтое (17 км к северо‑западу от Луганска).
23 июля БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) возле н. п. Безыменное (30 км к востоку от Донецка)».
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, БТР, беспилотник, ДНР, боевики, танки, бронетехника, оккупанты, СММ ОБСЕ
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