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Архив - Донецкая область

Боевики нанесли урон силам ООС: ранены двое бойцов ВСУ

26.07.2018 10:52
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Боевики нанесли урон силам ООС: ранены двое бойцов ВСУ

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ в районе ООС, в результате чего двое украинских военнослужащих были ранены.

В штабе ООС рассказали, что боевики вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песок, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино, передает donpress.com.

При этом боевики вблизи Песок применили миномет калибром 120 мм.

По данным украинской разведки, один оккупант погиб и трое получили ранения.

С начала текущих суток боевики два раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Лебединского и Водяного.



Теги: Донбасс, разведка, ранения, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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