Бойцы ВСУ вблизи Донецка под минометным огнем: террористы нанесли мощнейший удар из 120-мм орудий

26.07.2018 10:07

Штаб ООС опубликовал информацию о нарушениях режима прекращения огня боевиками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки и Марьинки, передает "Диалог.UA".

Кроме того, пострадали от провокаций боевиков военнослужащие Вооруженных сил Украины на позициях вблизи Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.

Примечательно, что сепаратисты вблизи Песок применили миномет калибром 120 мм для сокрушительного удара по защитникам Украины.