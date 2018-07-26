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Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ вблизи Донецка под минометным огнем: террористы нанесли мощнейший удар из 120-мм орудий

26.07.2018 10:07
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Бойцы ВСУ вблизи Донецка под минометным огнем: террористы нанесли мощнейший удар из 120-мм орудий

Штаб ООС опубликовал информацию о нарушениях режима прекращения огня боевиками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки и Марьинки, передает "Диалог.UA".

Кроме того, пострадали от провокаций боевиков военнослужащие Вооруженных сил Украины на позициях вблизи Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.

Примечательно, что сепаратисты вблизи Песок применили миномет калибром 120 мм для сокрушительного удара по защитникам Украины.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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