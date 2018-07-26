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Архив - Донецкая область

Как молодежь по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе продолжает поддерживать связи. ВИДЕО

26.07.2018 15:31
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Как молодежь по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе продолжает поддерживать связи. ВИДЕО

Молодежь Донбасса, живущая по обе стороны линии соприкосновения, продолжает поддерживать связи друг с другом.

Об этом говорится в сюжете «Общественного ТВ Донбасса», передают novosti.dn.ua.

Журналисты поговорили с молодыми людьми из неподконтрольного украинским властям Донецка и подконтрольного Славянска.

В подтверждение этого также приводятся данные социологического опроса GfK Ukraine, проведенного по заказу «Кальмиусской группы». Как показывают результаты, личное общение – наиболее популярный способ получения информации о ситуации на неподкотрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Такой способ узнавания новостей предпочитают 37% жителей региона.

Кроме того, 24% респондентов считают этот источник наиболее надежным.

Ранее в «Кальмиусской группе» сообщили, что только 17% жителей подконтрольной украинским властям территории Донбасса доверяют информации украинских СМИ о происходящем в районах под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР».



Теги: Донецк, Донбасс, Славянск, информация, СМИ, опрос, молодежь, ДНР, ЛНР
 
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