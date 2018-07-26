Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты на Донбассе продают захваченное украинское имущество

26.07.2018 14:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты на Донбассе продают захваченное украинское имущество

Российские оккупанты и наемники пытаются продать через интернет-сайты украинское имущество, захваченное при оккупации региона.
Об этом заявила представитель Украины в трехсторонней контактной группе, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
Речь идет, в частности, о 85 вагонах "Укрзализныци", приобретенных ранее Украиной за кредитные средства.
"В экономической группе украинская сторона поставила вопрос краж украинской собственности, в том числе и 85 вагонов "Укрзализныци", в свое время приобретенных за кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), и которые сейчас находится в оккупированном Донецке, и на российских и сепаратистских сайтах есть объявление, что они "ничейные" и их ... можно купить", - сообщила Геращенко.
Она отметила, что такие действия – кража и сбыт похищенного – присущи мародерам и ворам.
"Мы требуем от РФ и боевиков отдать краденое, а не перепродавать его, в лучших воровских традициях", - подчеркнула вице-спикер украинского парламента.
Источник Апостроф.



Теги: Донбасс, продажа, имущество, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх