Оккупанты на Донбассе продают захваченное украинское имущество

26.07.2018 14:14

Российские оккупанты и наемники пытаются продать через интернет-сайты украинское имущество, захваченное при оккупации региона.

Об этом заявила представитель Украины в трехсторонней контактной группе, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Речь идет, в частности, о 85 вагонах "Укрзализныци", приобретенных ранее Украиной за кредитные средства.

"В экономической группе украинская сторона поставила вопрос краж украинской собственности, в том числе и 85 вагонов "Укрзализныци", в свое время приобретенных за кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), и которые сейчас находится в оккупированном Донецке, и на российских и сепаратистских сайтах есть объявление, что они "ничейные" и их ... можно купить", - сообщила Геращенко.

Она отметила, что такие действия – кража и сбыт похищенного – присущи мародерам и ворам.

"Мы требуем от РФ и боевиков отдать краденое, а не перепродавать его, в лучших воровских традициях", - подчеркнула вице-спикер украинского парламента.

Источник Апостроф.