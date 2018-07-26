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Архив - Донецкая область

СБУ задержала предателя в рядах украинской армии, который передавал информацию в "ДНР"

26.07.2018 18:32
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СБУ задержала предателя в рядах украинской армии, который передавал информацию в "ДНР"

Полиция Украины открыла уголовное дело против украинского военнослужащего, "сливавшего" информацию о позициях украинской армии боевикам. Об этом говорится на странице ООС в Facebook, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что разведгруппа поймала бывшего офицера украинской армии. 24-летний военный, проходивший службу в украинских Вооруженных силах по контракту, был разоблачен сотрудниками СБУ, которые узнали, что он "сливает" информацию боевикам. По сообщениям ООС, парень передавал данные о расположении некоторых позиций и военной техники армии Украины в районе проведения ООС, указывая GPS-координаты их точного местонахождения. Сотрудники правоохранительных органов установили, что данный гражданин в ближайшее время должен был перейти на сторону боевиков и уже получил все необходимые указания. Его обвинили и в воровстве военного государственного имущества, которое он намеревался продать. В скором времени начнется уголовный процесс.



Теги: Донбасс, ДНР, предатель, ВСУ
 
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