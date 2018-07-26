- В Мариуполе на пляже появится фуникулер20:58
- На Донетчине трое людей стали жертвами страшной болезни20:32
- СБУ задержала предателя в рядах украинской армии, который передавал информацию в "ДНР"18:32
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО17:55
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе16:15
- «Рестайлинг по- днэровски»: в сеть выложили новое фото Донецкого аэропорта15:49
- Как молодежь по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе продолжает поддерживать связи. ВИДЕО15:31
- В Горловке начались разборки в стиле 90-х с бейсбольными битами15:09
- В Донецке раздаются мощные взрывы14:52
- Оккупанты на Донбассе продают захваченное украинское имущество14:14
СБУ задержала предателя в рядах украинской армии, который передавал информацию в "ДНР"
Полиция Украины открыла уголовное дело против украинского военнослужащего, "сливавшего" информацию о позициях украинской армии боевикам. Об этом говорится на странице ООС в Facebook, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что разведгруппа поймала бывшего офицера украинской армии. 24-летний военный, проходивший службу в украинских Вооруженных силах по контракту, был разоблачен сотрудниками СБУ, которые узнали, что он "сливает" информацию боевикам. По сообщениям ООС, парень передавал данные о расположении некоторых позиций и военной техники армии Украины в районе проведения ООС, указывая GPS-координаты их точного местонахождения. Сотрудники правоохранительных органов установили, что данный гражданин в ближайшее время должен был перейти на сторону боевиков и уже получил все необходимые указания. Его обвинили и в воровстве военного государственного имущества, которое он намеревался продать. В скором времени начнется уголовный процесс.
Теги: Донбасс, ДНР, предатель, ВСУ
- Засуджено міліціонера-зрадника, який перейшов на бік терористів "ДНР"
- "Не за это мы воевали, чтобы Захарченко и Пушилин превратили Донбасс в руины" - у жителей "республики" наступает прозрение
- Бывший военный из Миргорода "сливал" террористам данные о боевых самолётах ВСУ
- Аброськин объявил в розыск министров ДНР (ФОТО)
- Украина их вырастила и выучила, а они пошли террористам служить: трое студентов харьковского вуза стали предателями Украины. ВИДЕО
- Жители "ДНР" обвинили Россию в предательстве: люди написали, почему Донбасс больше не хочет в РФ
- В Мариуполе на пляже появится фуникулер20:58
- На Донетчине трое людей стали жертвами страшной болезни20:32
- Украина прекратила поставку воды в "ЛНР"19:57
- СБУ задержала предателя в рядах украинской армии, который передавал информацию в "ДНР"18:32
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО17:55
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе16:15
- «Рестайлинг по- днэровски»: в сеть выложили новое фото Донецкого аэропорта15:49
- Как молодежь по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе продолжает поддерживать связи. ВИДЕО15:31
- В Горловке начались разборки в стиле 90-х с бейсбольными битами15:09
- В Донецке раздаются мощные взрывы14:52
- В Мариуполе на пляже появится фуникулер20:58
- На Донетчине трое людей стали жертвами страшной болезни20:32
- Украина прекратила поставку воды в "ЛНР"19:57
- В центре Киева произошла стрельба в ресторане19:33
- Все очень плохо! В Москве экстренно госпитализирован Кобзон18:58
- СБУ задержала предателя в рядах украинской армии, который передавал информацию в "ДНР"18:32
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО17:55
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Пенсии выплатят всем до конца этой недели17:14
- Журналист рассказал, как действия Гриценко ослабили боеготовность Украины перед военной агрессией России16:51
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника18:48
- Врачи подсказали, как нормализовать давление без таблеток16:35
- Врачи рассказали, что нельзя делать на полный желудок12:37
- Вот все главные недостатки каждого знака Зодиака. Вы обязаны их знать!09:55
- Врачи рассказали, при каких болезнях полезен алкоголь09:05
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Будут сидеть в кустах и разводить людей: появился печальный прогноз "новой" инициативы властей в Украине20:45
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города
- «О продвижении ВСУ говорить рано»: украинский военный рассказал, что на самом деле происходит в зоне АТО
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" Интернет: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком
- Боевики РФ сдают Донбасс и готовятся к отступлению с еще одного поселка – важные подробности. ВИДЕО
- Еще одним врагом меньше: террористы страдают в Сети по погибшему боевику Спорту - подробности
- Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение