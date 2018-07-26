У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"

26.07.2018 11:50

Артиллерия украинской армии провела испытания новых крупнокалиберных снарядов, опубликовав впечатляющее фото залпов одной из самых мощных артиллерийских систем ВСУ "Гиацинт".

Кадры на своей странице в социальной сети показал президент Петр Порошенко. Стало известно, что 155-мм боеприпасы успешно прошли очередной этап испытаний на полигоне в Черниговской области.

Во время испытаний артиллеристы использовали боевые осколочно-фугасные снаряды, баллистические характеристики которых оценивались с помощью специального радара, который изготавливает одно из государств-членов НАТО.

Президент подчеркнул, что преимуществом указанной артиллерийской системы является большая точность и дальность стрельбы.

Отметим, что артиллерийская система была разработана для ликвидации живой силы противника и бронетехники в местах их концентрации и в окрестностях опорных пунктов.

На данный момент "Гиацинт" используется целым рядом стран бывшего СССР.

Источник: dialog.ua