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У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
Артиллерия украинской армии провела испытания новых крупнокалиберных снарядов, опубликовав впечатляющее фото залпов одной из самых мощных артиллерийских систем ВСУ "Гиацинт".
Кадры на своей странице в социальной сети показал президент Петр Порошенко. Стало известно, что 155-мм боеприпасы успешно прошли очередной этап испытаний на полигоне в Черниговской области.
Во время испытаний артиллеристы использовали боевые осколочно-фугасные снаряды, баллистические характеристики которых оценивались с помощью специального радара, который изготавливает одно из государств-членов НАТО.
Президент подчеркнул, что преимуществом указанной артиллерийской системы является большая точность и дальность стрельбы.
Отметим, что артиллерийская система была разработана для ликвидации живой силы противника и бронетехники в местах их концентрации и в окрестностях опорных пунктов.
На данный момент "Гиацинт" используется целым рядом стран бывшего СССР.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, НАТО, испытания, полигон, СССР, артиллерия, снаряды, ВСУ, Порошенко
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