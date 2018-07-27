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КПВВ Донбасса 27 июля: пропуск через Станицу Луганскую будет приостановлен
Информация от погранслужбы Украины
По состоянию на утро 27 июля, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 25 авто, в Горловку 50.
Марьинка в сторону Курахово пусто, в Донецк 40.
Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 30.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 15.
Также сообщается, что по распоряжению командующего Объединенных сил сегодня с 09.00 до 11.00 будет прекращен пропуск лиц на неподконтрольную территорию Украины через КПВВ «Станица Луганская» в связи с проведением разминирования территории. Пограничники просят граждан учесть это при планировании поездок.
Информация от очевидцев (обновляется)
КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
6:16 Каргил, на мосту……«льгота» до моста.
КПВВ «Новотроицкое»
5:41 Еленовка почти до поворота.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, пропуск, Станица Луганская, КПВВ
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