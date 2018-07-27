КПВВ Донбасса 27 июля: пропуск через Станицу Луганскую будет приостановлен

27.07.2018 10:58

Информация от погранслужбы Украины



По состоянию на утро 27 июля, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 25 авто, в Горловку 50.

Марьинка в сторону Курахово пусто, в Донецк 40.

Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 30.

Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 15.

Также сообщается, что по распоряжению командующего Объединенных сил сегодня с 09.00 до 11.00 будет прекращен пропуск лиц на неподконтрольную территорию Украины через КПВВ «Станица Луганская» в связи с проведением разминирования территории. Пограничники просят граждан учесть это при планировании поездок.



Информация от очевидцев (обновляется)



КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

6:16 Каргил, на мосту……«льгота» до моста.

КПВВ «Новотроицкое»

5:41 Еленовка почти до поворота.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

Источник: https://zi.dn.ua