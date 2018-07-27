- 72 часа непрерывной музыки и более 30 артистов. В Мариуполе идет подготовка к масштабному фестивалю18:07
- На обустройство КПВВ Марьинка потратят 10 млн грн17:48
- Захарченко пообещал «удерживать» коммунальные тарифы в «ДНР»16:45
- Матиос шокировал объемами оружия, вывозимого из зоны ООС14:30
- Силовики задержали в Дружковке боевика «ДНР»13:05
- В Горловке тотальная проверка: боевики проверяют даже велосипедистов12:15
- КПВВ Донбасса 27 июля: пропуск через Станицу Луганскую будет приостановлен10:58
- Новые бои на Донбассе, стало известно о раненом украинском бойце08:31
- Террористы обстреляли химический завод: грозит масштабной экологической катастрофой07:45
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»07:10
Матиос шокировал объемами оружия, вывозимого из зоны ООС
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что из зоны боевых действий на Донбассе люди, вывозящие волонтерскую помощь, вывозят оружие и боеприпасы.
Матиос добавил, что по статистике, утрачено более 10 тысяч автоматического оружия: «Только изъятых порядка 300 гранатометов официально, тысяча автоматов, порядка 15 тысяч килограмм взрывчатки различных модификаций. Это выявлено правоохранительными органами. Более миллиона патронов. Это можно месяц воевать очень мощно, и не одному человеку. К чему я веду? Это всего-навсего 5−7-10 процентов от реального количества».
По его словам, много оружия и боеприпасов из зоны боевых действий вывозится теми людьми, которую возят военным волонтерскую помощь. Матиос уточнил: «Я вернулся в воскресенье из зоны деятельности Объединенных сил. Так вот, автобусы на блокпостах проверяют — а у них двойное дно. Туда они везут волонтерскую помощь, а обратно едут пустые. Случайно открываем — а там двойное дно. И там гранатометы, автоматы, патроны. Помогать украинской армии — это нормально. Но везти оттуда оружие?».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, оружие, ООС
- У российских наемников появилось новейшее стрелковое оружие
- Россия вела подготовку войны на Донбассе задолго до украинского Майдана
- Боевики разместили САУ и танки вблизи Луганска, Горловки и Донецка
- Известный политолог предрёк конец войне на Донбассе (ВИДЕО)
- Шок: военный прокурор озвучил количество дезертиров из зоны АТО
- В Украине вскоре появится мощное оружие: подробности
- 72 часа непрерывной музыки и более 30 артистов. В Мариуполе идет подготовка к масштабному фестивалю18:07
- На обустройство КПВВ Марьинка потратят 10 млн грн17:48
- Захарченко пообещал «удерживать» коммунальные тарифы в «ДНР»16:45
- Матиос шокировал объемами оружия, вывозимого из зоны ООС14:30
- Силовики задержали в Дружковке боевика «ДНР»13:05
- В Горловке тотальная проверка: боевики проверяют даже велосипедистов12:15
- КПВВ Донбасса 27 июля: пропуск через Станицу Луганскую будет приостановлен10:58
- Новые бои на Донбассе, стало известно о раненом украинском бойце08:31
- Террористы обстреляли химический завод: грозит масштабной экологической катастрофой07:45
- В ОРЛО боевиков развозят на авто для «раздачи повесток»07:25
- 72 часа непрерывной музыки и более 30 артистов. В Мариуполе идет подготовка к масштабному фестивалю18:07
- На обустройство КПВВ Марьинка потратят 10 млн грн17:48
- Названа причину подорожания ж/д билетов17:16
- Порошенко вернул в Раду закон о таможенном "едином окне" и поддержке сельского хозяйства17:00
- Захарченко пообещал «удерживать» коммунальные тарифы в «ДНР»16:45
- Луценко рассказала, почему власти Украины вынуждены повышать цену на газ16:31
- Главарь «ДНР» перенес тяжелое ранение16:15
- В Украине может появиться новый скоростной ж/д маршрут15:55
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Подготовка к наступлению? Террористы подогнали на Донбасс танки и артиллерию15:20
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника18:48
- Врачи подсказали, как нормализовать давление без таблеток16:35
- Врачи рассказали, что нельзя делать на полный желудок12:37
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" Интернет: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Боевики РФ сдают Донбасс и готовятся к отступлению с еще одного поселка – важные подробности. ВИДЕО
- СМИ раскрыли, как Ахметов готовится к предстоящим президентским выборам и кого он поддержит
- Еще одним врагом меньше: террористы страдают в Сети по погибшему боевику Спорту - подробности
- Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение
- Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией