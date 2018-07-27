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«Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
27.07.2018 07:10
В социальных сетях жители ОРДО сообщают, что по неподтвержденной информации главарь «ДНР» Александр Захарченко после недавнего ранения под Авдеевкой ходит на костылях.
Так, пользователи пишут: «А шо энто все молчат? Захарченко што опять подстрелили? По сплетням он опять на костылях, те 2 недели шо не появлялся был на операции, подэкують в самой первопрестольной, а щаз опять шкандыбает на костылях, из своей конторы никуда не выходит, и там половину приемов отменяет.».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, ОРДО
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