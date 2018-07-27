Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Силовики задержали в Дружковке боевика «ДНР»

27.07.2018 13:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Силовики задержали в Дружковке боевика «ДНР»

В Дружковке Донецкой области силовики разоблачили и задержали экс-боевика «ДНР», который в начале июня 2014 года добровольно пополнил ряды бандформирования.

В пресс-службе полиции сообщают: «Во время проведения оперативно-профилактической отработки Дружковки сотрудники уголовного розыска совместно с представителями второго управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, задержали местного жителя 1974 года, который значится в розыскных базах, как участник НЗФ „ДНР“».

Отмечается, что во время пребывания в рядах боевиков, мужчина осуществлял пропускной режим на въездах-выездах.

Правоохранители добавили: «Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст. 260 „Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности“ Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Дружковка, боевик, силовики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх