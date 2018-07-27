Силовики задержали в Дружковке боевика «ДНР»

27.07.2018 13:05

В Дружковке Донецкой области силовики разоблачили и задержали экс-боевика «ДНР», который в начале июня 2014 года добровольно пополнил ряды бандформирования.

В пресс-службе полиции сообщают: «Во время проведения оперативно-профилактической отработки Дружковки сотрудники уголовного розыска совместно с представителями второго управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, задержали местного жителя 1974 года, который значится в розыскных базах, как участник НЗФ „ДНР“».

Отмечается, что во время пребывания в рядах боевиков, мужчина осуществлял пропускной режим на въездах-выездах.

Правоохранители добавили: «Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст. 260 „Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности“ Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет».

Источник: https://donpress.com