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Архив - Донецкая область

Террористы обстреляли химический завод: грозит масштабной экологической катастрофой

27.07.2018 07:45
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Террористы обстреляли химический завод: грозит масштабной экологической катастрофой

На странице пресс-центра штаба ООС в Facebook появилось сообщение, что террористы "ДНР" обстреляли шламонакопитель 3-й очереди промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода. Сообщается, что представители украинской стороны СЦКК 25 июля обнаружили разрыв артиллерийского боеприпаса в чаше шламонакопителя, передает replyua.net. Эксперты отмечают, что трудно сказать какого масштаба террористы нанесли повреждения.

Однако, по их словам, если ядовитая жидкость попадет в грунтовые воды, то это произведет к тому, что будет масштабная экологическая катастрофа. "В таком случае это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области", - написано в сообщении.

С 10 июля по 1 августа 2018 года для обеспечения безопасной работы патрулей СММ ОБСЕ и всех привлеченных специалистов в этой зоне будет соблюдаться режим прекращения огня. "Однако перспектива экологической и гуманитарной катастрофы в регионе, очевидно, не слишком волнует главарей вооруженных формирований РФ и их кремлевское руководство", - отмечается в заявлении. 



Теги: Донбасс, химическая промышленность, завод, обстрел, ДНР, Торецк
 
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