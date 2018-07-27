Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке тотальная проверка: боевики проверяют даже велосипедистов

27.07.2018 12:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке тотальная проверка: боевики проверяют даже велосипедистов

Сегодня утром в оккупированной Горловке на перекрестке улиц Интернационалой и Горловской дивизии боевики «ДНР» устроили тотальную проверку всего транспорта, при этом они проверяли даже велосипедистов.

Местные жители в соцсетях сообщают, что причина проверки остается неизвестной. В комментарии люди пишут:

«Утром на пересечении Интернационалой и Горловской дивизии на команду регулировщика с многочисленной поддержкой останавливались даже орки и велосипедист».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, велосипед, проверка, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх