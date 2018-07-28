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Архив - Донецкая область

8 мирных жителей были ранены на Донбассе

28.07.2018 19:20
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8 мирных жителей были ранены на Донбассе

За период с 9 по 22 июля СMM отметила ухудшение ситуации с безопасностью на востоке Украины. В течение второй недели после возобновления обязательств по прекращению огня Миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима тишины.

Также за отчетный двухнедельный период СMM подтвердила ранение как минимум 8 мирных граждан по обе стороны линии разграничения. Один из них, 60-летний мужчина, получил пулевое ранение перед своим домом в Красногоровке.

Миссия продолжала фиксировать наличие вооружения и другие признаки военного присутствия в жилых районах по обе стороны от линии соприкосновения.



Теги: Донбасс, ранения, мирные жители, СММ ОБСЕ
 
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