Чем опасны прямые переговоры Киева с главарями "Л-ДНР"

28.07.2018 22:20

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), бывший губернатор Луганщины Георгий Тука уверен, что прямые переговоры с главарямми "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Леонидом Пасечником приведут к заморозке вооруженного конфликта на Донбассе, а не к урегулированию и миру.



"Я категорически против прямого диалога, - заявил Тука, комментируя предложения Кремля, настаивающего на прямом диалоге официального Киева и своих марионеток, якобы управляющих оккупированном Донбассом. - Главный тезис – я не против Донецка, Луганска, жителей Макеевки или Стаханова. Нужно поддерживать и развивать отношения с оккупированными территориями… Нужно разговаривать с простыми людьми… Говорить с Захарченко или с Пасечником – это всё равно, что разговаривать со стаканом. Эти люди ничего не решают вообще. Без разрешения Кремля они не могут даже металлолом на тех территориях собирать. О чем с ними разговаривать? Говорить надо исключительно с Путиным".



Тука отметил, что в Молдове власти считают огромной ошибкой свое согласие на прямые переговоры с представителями непризнанного Приднестровья, навязанное Кремлем.



"Руководство Молдовы, которое работало в то время, согласилось на предложения Российской Федерации вступить в прямые переговоры с Тирасполем. На этом процесс остановился – всё. Через 15 минут Москва сделала заявление: "Мы наблюдательная миссия, мы – миротворцы, мы – не сторона конфликта. А вы там между собой договаривайтесь". Но процессом руководит непосредственно Кремль, – отмечает замминистра МинВОТ. - Диалога между Кишиневом и Москвой практически нет, потому что нет поводов для дискуссий. Такой же самый сценарий готовят и для Донбасса. У нас достаточно много экспертов и политиков, а не балаболов. Я уверен, что у нас хватит здоровых сил не позволить развиться такому сценарию".



Отметим, что прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" активно поддерживает "Оппозиционный блок", который фактически открыто выступает рупором кремлевских идей в Украине.