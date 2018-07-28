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Донбасс: оккупанты утопили танк
28.07.2018 20:20
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, низкий уровень подготовки личного состава 1 и 2 АК ВС РФ приводит к потерям вооружения и военной техники.
"Так, во время проведения учений по преодолению водной преграды, т.н. военнослужащими одного из подразделений российских оккупационных войск был затоплен танк. Оккупанты пытаются скрыть это событие от своих кураторов", - сообщает украинская разведка.
Теги: Донбасс, танк, оккупанты, ГУР
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