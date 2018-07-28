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Донбасский узел: эксперт увязал коррупцию в Украине, Минские договоренности и "большую сделку"
Невыполнение Минских договоренностей, а также коррупция украинских властей крайне негативно отразятся на положении Украины на международном уровне. В результате война на Донбассе будет продолжаться, либо оккупированные территории станут частью "большой сделки" между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил политический эксперт Сергей Постоловский, комментируя переговоры президентов США и РФ, которые недавно прошли в Хельсинки (столица Финляндии).
"Всё для нас может поменяться, потому что, если весь мир скажет, что именно Украина виновата в невыполнении Минских соглашений, это будет большой для нас минус и большой минус для власти", – сказал Постоловский интервью Ukrlife.TV
По его мнению, если президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, которые недавно встречались в Хельсинки, договорятся о выполнении Минских соглашений так, как это выгодно РФ, а Украина откажется их выполнять, конфликт на Донбассе будет продолжаться.
"Во-первых, станет вопрос, почему Минские соглашения не были реализованы в 2014 году, тот же особый статус, и война продолжалась. Во-вторых, станет вопрос, а зачем нам Запад, который нас предает? Это будет играть на руку России. В этом случае Путин выигрывает полностью", – считает эксперт.
Он не исключает, что всё идет к реализации "большой сделки" между США и Россией по Донбассу, потому что Украина не смогла продемонстрировать Западу свою способность к внедрению реформ и побороть коррупцию. А с властями, которые не выполняют свои обещания, западные лидеры не особо хотят договариваться дальше.
В то же время, Постоловский подчеркивает, что, если США и Россия не договорятся в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, Украине будет это выгодно.
"Санкции по отношению к России будут только возрастать и усиливаться. Но этот временной период нужно действительно использовать для реформирования основных процессов в стране, потому что, если это будет такой же процесс, как сейчас, это будет ни о чем. Время псевдо-реформаторской и псевдо-антикоррупционной деятельности играет только на Москву", – уверен Постоловский.
Теги: Донбасс, Путин, коррупция, Дональд Трамп, трамплин, Минские договоренности
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