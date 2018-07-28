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Архив - Донецкая область

"Горячие точки" Донбасса: появилась карта обстрелов из зоны ООС

28.07.2018 12:30
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"Горячие точки" Донбасса: появилась карта обстрелов из зоны ООС

Сегодня, 28 июля, сайт Минобороны Украины обнародовал новую карту боевых действий из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили Донецкую и Луганской области. Относительное затишье было в районе Светлодарской дуги.

Напомним, что вчера на Донбассом фронте был побит июльский рекорд обстрелов. Также в пятницу в зоне ООС подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.



Теги: Донбасс, карта, обстрелы, фронт, ООС
 
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