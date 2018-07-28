Интеграция переселенцев с Донбасса: прорывы и провалы

28.07.2018 16:00

По данным международных организаций, для интеграции на новом месте жительства мигранту необходимо от 5 до 10 лет. Но внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине интегрируются быстрее. Об этом рассказал аналитик по вопросам миграции аналитического центра CEDOS Андрей Солодько.



"ВПЛ являются внутренними мигрантами: они уже здесь жили, им нужно меньше времени, ведь они ориентируются, у них есть необходимые квалификации, чтобы найти работу, они знают язык, они знают, как решить некоторые проблемы по оформлению документов, как отдать ребенка в школу или получить услуги по охране здоровья", – отметил Солодько в интервью "Громадському радіо", сообщает РПД "Донецкие новости".



По словам аналитика, для оценки интеграции переселенцев в 20 городах Украины использовали иностранный опыт и около 100 индикаторов, среди которых показатели социальной инфраструктуры, работа местных властей с ВПЛ и другие.



"Международные организации делят Украину на 5 зон в зависимости от удаленности от линии разграничения, - отметил Солодько. - С каждой зоны мы взяли по 4 города, 2, где наибольшее абсолютное количество ВПЛ, и 2, где наибольшая доля относительно населения. У нас разные города и разная картинка".



Многие удивлялись, почему в Донецкой области Краматорск не попал в анализ, а попала куда меньшая по размеру Новогродовка.



"Новогродовка попала, потому что это очень маленький город (до 10 тыс. человек населения), но там очень большая часть ВПЛ – более 50%. А часть ВПЛ в Краматорске была меньше, - пояснил Солодько. - Наам интереснее было посмотреть, как интегрируются ВПЛ в городе, где их большинство. Возможности интеграции ВПЛ зависят от размера города, чем больше город, тем легче они интегрируются, потому что интеграция очень зависит от инфраструктуры. Это не только транспорт, а и школы, детские сады, возможность найти работу. Например, у Мариуполя очень плохое транспортное сообщение".



Аналитик также сообщил, что еще одним критерием интеграции переселенцев является близость населенного пункта к линии разграничения.



"Чем ближе к линии разграничения, тем легче интегрироваться. Например, в Северодонецке и Мариуполе ВПЛ интегрируются легче, чем в Ужгороде и Киеве. Это связано с тем, что им знакома ситуация, близость к малой родине, они мобильнее, чаще ездят на оккупированную территорию. Кроме того, ВПЛ с определенными квалификациями больше затребованы на Донбассе", – рассказал Солодько.



Он отметил, что анализ показал: чем больше доля ВПЛ относительно населения в определенном населенном пункте, тем легче интегрироваться, хотя при этом становится большей нагрузка на инфраструктуру. "Но, наверное, из-за их сплоченности они становятся более "видимыми", появляется желание власти что-то делать. Но мы заметили, что власти не очень готовы что-то делать для ВПЛ, какие-то интеграционные процессы", – подчеркнул представитель CEDOS.



По его словам, отношение местных властей к проблемам ВПЛ достаточно неоднородное.



"Есть города, которые в этом плане довольно успешные, и в основном – этого города на востоке Украины. С одной стороны, это связано с количеством ВПЛ, власти вынуждены сотрудничать, потому что их нельзя "не видеть". Если ВПЛ в Ужгороде около 5 тыс., а в Мариуполе доходит до 200 тыс., соответственно и власти начинают действовать, - отмечает Солодько. - Во-вторых, в городах на востоке очень часто присутствуют доноры и международные организации".



Первое место по интеграции ВПЛ в местные громады занял Мариуполь (Донетчина), второй – Северодонецк (Луганщина), третье – Киев.



"Хотя в Киеве очень мало делается для ВПЛ, - подчеркнул эксперт. - По нашим индикаторам там нет специальных программ. Но за счет того, что это очень большой город с большими ресурсами, столица имеет возможность поглотить ВПЛ, при этом не создавая, например, дополнительные места в детсадах, хотя там и для Киева мест не хватает".



В первой десятке - практически все города востока. Но есть там и Ужгород, и Львов. "У ВПЛ приятные отзывы об этих городах, - уверяет Солодько. - Там и ВПЛ немного. Но представители местной власти говорят, что не воспринимают ВПЛ, как новоприбывших, и у них нет каких-то специальных мероприятий для ВПЛ, они проводят мероприятия для всех горожан, считая это лучшей интеграцией – сразу считают ВПЛ членами местной громады".



Сложнее всего интегрироваться ВПЛ в местные громады в городах-сателлитах Киева – это Ирпень и Буча.



"Они заняли два последних места. Они попали в наш рейтинг, потому что в них проживает очень большая часть ВПЛ, примерно по 15% в каждом из этих городов. Среди ВПЛ очень популярно покупать жилье в Ирпене и Буче, но там фактически ничего не делается, ни специальных программ, ни мероприятий", – подчеркнул Солодько.



Напомним, что в Украине, по данным Министерства социальной политики, живут более 1,5 миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма. Основная из часть осела на подконтрольной части Донбасса, в Киеве и Харькове.