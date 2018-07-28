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Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
Руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что страшное ДТП, унесшее вчера жизни людей на Донетчине, связано, в том числе, с пенсионными проблемами.
"27 июля в районе 10 утра на трассе между г. Бахмут и КПВВ "Майорское" (в районе села Зайцево) на большой скорости столкнулись 2 легковых автомобиля, перевозившие пенсионеров, которые приехали из не подконтрольной Правительству территории из-за возникших проблем с выплатой пенсий. Одна из машин выехала с пенсионерами, которые прошли необходимые процедуры проверок, и направлялись из Бахмута назад домой, в сторону неконтролируемой территории, вторая - перевозила пенсионеров из неконтролируемой территории в город Бахмут, им еще предстояло прибыть на проверки для возобновления пенсии", - рассказал Каплин.
Жертвами ДТП сталиали 10 человек, из которых трое получили травмы несовместимые с жизнью. 4 пострадавших были доставлены в отделение реанимации больницы г. Бахмут, трое - в отделение травматологии. По данным медицинского персонала ЦРБ, четверо пострадавших в ходе ДТП получили многочисленные переломы ребер с нарушением легких.
Сотрудники Гуманитарного штаба "Пролиска – Майорск" посетили пожилых людей в больнице.
"Жительница г. Горловка Диана Ивановна, мать шестерых детей, рассказала сотрудникам гуманитарной миссии, что приезжала в пенсионный фонд с целью возобновления пенсии по потере кормильца (задержка в выплате составляет 5 месяцев). После посещения пенсионного фонда Диана села в машину перевозчика без лицензии возле автостанции в Бахмуте. Сейчас её готовят к операции. Из-за отсутствия лицензии на пассажирские перевозки у автомобилей, которые попали в ДТП, пострадавшие не смогут получить страховку, предусмотренную по закону при наступлении аварийной ситуации", - отмечает Каплин.
Теги: Донбасс, пенсия, жертвы, ДТП
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