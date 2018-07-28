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На Донбассе погиб один из лучших воинов ОС

28.07.2018 15:20
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На Донбассе погиб один из лучших воинов ОС

Сегодня, 28 июля, представитель пресс-центра операции Объединенных сил подполковник Анатолий Стельмах сообщил подробности гибели украинского воина на Донбассе.

"Пользуясь режимом прекращения огня, враг активизировал деятельность ДРГ, которые осуществляют минирование местности в районе наших позиций, в том числе и с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин, - сообщил Стельмах. - На Светлодарском направлении выполнял опасное задание по ведению инженерной разведки подступов к нашим позициям один из самых опытных саперов - Иван Войтенко".

По словам подполковника, будучи в должности командира подразделения, Войтенко лично выполнял опасное задание на линии соприкосновения.

"Завершив осмотр и сняв несколько российских "сюрпризов", остался в опасном районе и прикрывал выход группы, которая доставляла доказательства российской агрессии. Убедившись, что группа отошла на наши позиции, доложил о завершении выполнения задания. Через мгновение раздался взрыв. Подчиненные уже через минуту были у своего командира, но спасти его уже не смогли. Вероятно, сработал управляемый врагом фугас. Иван Войтенко - один из лучших воинов Объединенных сил - погиб. Командование Объединенных сил представило героя к награде посмертно", - сообщил Стельмах.



Теги: Донбасс, взрыв, фронт, Объединенные силы, погиб
 
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