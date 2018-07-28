На Донбассе заявили об угрозе с воздуха

28.07.2018 16:40

Представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) подполковник Анатолий Стельмах сообщил, что оккупанты Донбасса в течение минувших суток активно вели разведку позиций украинских воинов, в том числе с применением БПЛА.



"Средствами ПВО было зафиксировано 8 таких случаев, три из которых идентифицированы как "Орлан-10" и один как "Грифон" российского производства. Они осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины и пересекали ее. С целью помех работе БПЛА противника, Объединенные силы применяли средства радиоэлектронной борьбы", - рассказал Стельмах.