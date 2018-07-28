Обнародованы тревожные новости с Донбасса

28.07.2018 13:40

Мониторинг отвода вооружения на Донбассе, который проводит Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, показал, что стороны конфликта готовятся к боевым действиям. В районе линии разграничения замечено много запрещенного вооружения, а вот в местах хранения его нет. Более того - бронетехника и траншеи нередко распложены рядом с жилыми домами.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 27 июля), 25 июля в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 4 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм) в н. п. Вершина (63 км к северо-востоку от Донецка) и 2 самоходные гаубицы (2С3) неподалеку от н. п. Бахмут (быв. Артемовск, 67 км к северу от Донецка), что является нарушением линий отвода. 26 июля БПЛА СММ среднего радиуса обнаружил 1 танк (Т-72) в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка).



В подконтрольных правительству районах Донецкой области наблюдатели посетили места, где ранее зафиксировали наличие вооружения, которое не смогли верифицировать как отведенное, так как условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в сообщении об эффективном мониторинге и верификации процесса отвода тяжелого вооружения от 16 октября 2015 года, отправленном СММ подписантам Комплекса мер. Наблюдатели отметили там отсутствие такого вооружения: 24 буксированных гаубиц (восемнадцати 2A65 "Мста-Б", 152 мм; и шести Д-30 "Лягушка", 122 мм); 23 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм; при этом отсутствие одной из них было отмечено впервые); 13 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 28 минометов (пятнадцати 2Б11 "Сани", 120 мм; двенадцати М-120 "Молот", 120 мм; и одного БМ-37, 82 мм).



Миссия зафиксировала боевые бронированные машины и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности. 25 июля в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 бронетранспортер (типа МТ-ЛБ) возле Вершины. 26 июля наблюдатели зафиксировали 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ‑2) к северо-западу от н. п. Счастье (20 км к северу от Луганска), а также 1 БТР-80 в Счастье.



25 июля в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 15-метровую траншею приблизительно в 50 м от жилого дома в н. п. Молочный, что в Лозовом (которая не была видна на снимках воздушного наблюдения по состоянию на 27 мая 2018 года).



26 июля возле Пикуз БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил траншеи (протяженностью 100 метров) (которые не были видны на снимках воздушного наблюдения по состоянию на 1 июня 2018 года), а также 8 воронок, образовавшихся, по оценке, вследствие разрывов артиллерийских снарядов, выпущенных с северо-западного направления (которые не были видны на снимках воздушного наблюдения по состоянию на 27 июля 2018 года).



26 июля мини-БПЛА СММ также зафиксировал три 15-метровых продолжений траншеи, ведущих к дому (который, по оценке, использовался как пункт наблюдения) на западной окраине н. п. Желтое (17 км к северо-западу от Луганска) (которые не были видны на снимках воздушного наблюдения по состоянию на 4 июля 2018 года).