Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Особый статус для Донбасса: нельзя давать России причину жаловаться

28.07.2018 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Особый статус для Донбасса: нельзя давать России причину жаловаться

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия обвинит Украину в нежелании выполнять Минск, если закон об особом статусе Донбасса не продлят.

В интервью "Голосу Америки" Волкер подчеркнул, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. По мнению дипломата закон не вступает в действие, потому что Россия не вывела войска. Но непродление Киевом этого закона Москва может использовать как причину жаловаться на Украину.

"Я не вижу никакого вреда в продлении действия этого закона, - отметил Волкер. – Вместе с тем, Россия будет использовать остановку действия закона как причину жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять минские требования. Поэтому просто не давайте России этого аргумента".

Напомним, что в октябре 2017 года украинский парламент продлил на год особый порядок для захваченного Донбасса. Закон не вступит в силу до тех пор, пока РФ не выведет войска из региона и не выполнит всех условий блока по вопросам безопасности.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, особый статус, Волкер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх