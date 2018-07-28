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Переселенцев продолжают терзать проверками
Несмотря на то, что недавним решением Киевского апелляционного административного суда в были отменены нормативные акты Кабинета министров Украины обязывающие внутренне перемещенных лиц проходить проверки, переселенцы продолжают страдать и от них, и от лишения выплат. Об этом сообщает "Мариупольское ТВ".
Регулярное посещение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и органов Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) является самой большой проблемой именно для пенсионеров, отмечается в репортаже. Житель Донецка раз в 2 месяца ездит в Мариуполь, чтобы получать честно заработанную пенсию. Имени не называет – боится, чтобы и ее не отобрали. "Как пенсионерам – раз в 2 месяца, даже раньше. Если я отработал 41 год и заработал пенсию, я нигде больше не работал, я в Украине работал, я должен ее получать. Мне до года надо было 2 раза появиться, но я появлялся чаще, показывал себя с женой, а после года – раз в год, но все равно чаще там появляемся", – поделился мужчина.
Социальные выплаты ВПЛ предусматривают два вида начислений: пенсия и адресная помощь. В то время, как переселенцы-пенсионеры вынуждены каждые 60 суток посещать органы соцзащиты для прохождения верификации, 2 недели назад КМУ освободил от проверок ряд граждан.
"Госслужащий, должностное лицо местного самоуправления либо военнослужащий, от проверки эти люди освобождаются, то есть их заявления напрямую идут на назначения. Сейчас правозащитники бьются именно за то, что пенсия – это пенсия, пенсия гарантирована Конституцией, человек ее заработал, ее надо платить без никаких постановлений Кабмина, а вот помощь – это помощь", – сообщила начальник отдела социальных инспекторов департамента соцзащиты населения Татьяна Климова.
Еженедельно отдел социальных инспекторов рассматривает более тысячи обращений переселенцев для начисления адресной помощи. По регламентированному Кабмином и Министерством соцполитики порядку, комиссия отправляется на проверки для выяснения – действительно ли человек проживает на территории, подконтрольной украинской власти.
4 июля Киевский апелляционный административный суд вынес решение, отменяющее действующие нормы, а именно – проверки места проживания переселенцев. Но это не особо помогло ВПЛ.
"Получилась такая правовая коллизия, когда проводить проверки мы не можем, но все социальные выплаты внутренне перемещенным лицам могут назначаться только по решению комиссии. При этом комиссия может принимать решение только на основании акта обследования жилищно-бытовых условий семьи. То есть, акт, который отменили, а без него комиссия никак не может принять решение, поэтому мы попали в такой коллапс, когда люди подают заявление – обращаются за назначением соцвыплат, но при этом не могут ничего получать, потому что комиссия не может принимать никакого решения без этого акта", – разъяснила Татьяна Климова.
Так, в течение 2 недель социнспекторы проверки не совершали, а с начала этой недели из-за правового коллапса их снова обязали это делать.
Из-за обозначенного судебного решения и постановления руководства страны, неоднозначная ситуация с верификацией граждан сложилась и в Пенсионном фонде.
"Пенсионный фонд продолжает слать нам запросы на проверку. Насколько я знаю, в Пенсионном еще никаких разъяснений от их главного управления не было, но они тоже их ждут, потому что вроде как по 365 Постановлению с учетом решения суда, они уже не могут слать нам запросов, но при этом у них точно также остается пункт 15 в этом порядке, когда они могут назначить только по решению комиссии, - рассказала начальник отдела социальных инспекторов департамента соцзащиты населения. - А как комиссия примет решение, если они не прислали запрос, а мы не проверили?".
По словам Климовой, в ближайшие недели проверки будут осуществляться до получения следующих инструкций.
Теги: Донбасс, выплаты, переселенцы, ВПЛ, проверки
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