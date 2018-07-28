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Архив - Донецкая область

Появились новые сведения о пересечении донбасской линии разграничения

28.07.2018 09:30
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Появились новые сведения о пересечении донбасской линии разграничения

За минувшие сутки, 27 июля, через КПВВ у донбасской линии разграничения последовало 45,5 тысячи человек и 6,6 тысячи транспортных средств.

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорск" - 10129 человек и 1258 транспортных средств;

"Марьинка" - 11368 человек и 2146 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10751 человек и 2122 транспортных средств;

"Гнутово" - 4734 человек и 1105 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10548 человек.

Напомним, что в КПВВ "Марьинка" сейчас активно ведутся работы по благоустройству.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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