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Сегодня на Донбассе был сильный бой, есть погибшие и раненые с двух сторон
Сегодня, 28 июля, используя режим прекращения огня, оккупанты Донбасса силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков, предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское.
Украинские воины, которые выполняли задачи на наблюдательном посту, приняли бой с почти вчетверо превосходящими силами противника. Они сумели удержать позиции до подхода резервной группы подразделений ОС во главе с командиром роты.
"Получив решительный отпор, противник под плотным огнем наших защитников начал отходить под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил. Благодаря четким и слаженным действиям подразделений, противник понес значительные потери - до 4 убитыми и 6 ранеными, - сообщает пресс-центр ОС. - Коварные намерения противника были сорваны благодаря решительным и мужественным действиям наших воинов, которые ценой своей жизни удержали занимаемые позиции. К сожалению, в ходе почти двухчасового боя, мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены".
Подчеркивается, что Объединенные силы придерживаются Минских договоренностей и режима прекращения огня, но сегодня еще раз напомнили российско-оккупационным войскам, что в случае угрозы жизни украинским военнослужащим, готовы дать жесткий отпор.
Теги: Донбасс, бой, потери, оккупанты, ООС
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